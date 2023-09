Jett Lawrence (HRC): vitória no SMX à frente de Ken Roczen

Já depois do início da primeira corrida da emocionante final do playoff no Memorial Coliseum em Los Angeles, foi tomada uma decisão preliminar: O piloto de fábrica francês da Yamaha, Dylan Ferrandis, arrancou na zona P3, mas colidiu com Shane McElrath e Grant Harlan (ambos da Yamaha) na primeira curva e teve de abandonar a corrida. O dia acabou para Ferrandis antes de realmente começar.

O holeshot da primeira corrida foi ganho por Adam Cianciarulo (Kawasaki) à frente de Justin Barcia (GASGAS). Barcia assumiu a liderança de Jason Anderson (Kawasaki) na segunda volta, mas bateu na inclinação oposta após um salto errado, voou sobre o guiador e precisou de cuidados médicos na berma da pista. Isto colocou Cianciarulo novamente na frente, mas ele também caiu no salto do muro, deixando a liderança para Jason Anderson.

Atrás de Anderson, os candidatos ao título colocaram-se em posição: Ken Roczen assumiu a P2 à frente do líder do campeonato Chase Sexton e Jett Lawrence (ambos Honda), mas devido à queda de Barcia, a corrida foi interrompida com bandeira vermelha e reiniciada pela ordem das posições. Após o reinício, Aaron Plessinger caiu com força e Roczen passou para a frente do pelotão na 6ª volta.

Jett Lawrence deu um salto quádruplo da secção de ritmo nas voltas seguintes e conseguiu levar a melhor sobre Anderson. Ele fez o mesmo contra o líder Roczen duas voltas depois. Na volta 8, apanhou o alemão de surpresa após esta passagem e assumiu a liderança. Roczen reagiu e saltou também este salto num só conjunto. Sexton e Anderson também ultrapassaram esta secção completamente mais tarde. Roczen manteve-se a curta distância do líder até ao final da corrida, mas Lawrence manteve a visão geral e venceu com 1,5 segundos de vantagem sobre Roczen, Sexton, Anderson e Webb.

Com Roczen em P2 e Sexton em 3º, as hipóteses de sucesso do alemão no campeonato aumentaram antes da segunda corrida. Era claro: o vencedor da segunda bateria também seria o campeão !

Chase Sexton, que liderava o campeonato até este segundo ponto, fez o holeshot para a segunda bateria, à frente de Cianciarulo e Roczen. Na volta 2, Roczen assumiu a P3 e esse teria sido o resultado final com este desfecho da corrida, mas na volta 10 de 19 o inacreditável aconteceu: Sexton escorregou do apoio para os pés, voou do guiador depois de saltar na passagem da descida de areia enquanto estava na liderança e teve de se retirar da corrida com um ombro danificado. Isto destruiu as suas hipóteses de ganhar o título, que até então estavam intactas. Lawrence herdou a liderança sem luta e estava assim a caminho do título. Jason Anderson também teve de se retirar da corrida após uma queda. Roczen ficou com o australiano até ao fim, mas não conseguiu aproximar-se. Jett Lawrence não cometeu nenhum erro e venceu a segunda corrida com uma vantagem de 1,6 segundos sobre Roczen e Webb. Webb ainda terminou em terceiro lugar no pódio em Los Angeles com um resultado de 5-3.

Com esta vitória no campeonato, Jett Lawrence garantiu o bónus de vitória de um milhão de dólares. Ken Roczen terminou em segundo lugar na classificação diária e no campeonato. Sexton terminou em décimo na classificação de um dia e em terceiro no campeonato após a queda. Cooper Webb ainda pode melhorar para 4º no campeonato com os 60 pontos do P3 (os pontos triplos são atribuídos no último playoff ) na última corrida.

Roczen teve a oportunidade de vencer a geral, mas no final também ficou satisfeito: "Estou orgulhoso do meu desempenho", disse o alemão após a corrida. "Em todas as corridas do play-off consegui mostrar um desempenho consistente. No final não foi suficiente para a vitória, mas a equipa fez um excelente trabalho e conseguimos manter a decisão do título em aberto até ao final."

SMX 450 Playoff#3, Los Angeles:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 pts.

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 pts.

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 5-3, 60 pts.

4º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki, 7-4, 54 pts.

5º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 8-5, 51 pts.

6º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 6-7, 48 pts.

7º Ty Masterpol (EUA), Kawasaki, 9-9, 45 pts.

8º Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 pts.

9º Phillip Nicoletti (EUA), Yamaha, 12-10, 39 pts.

10º Chase Sexton (EUA), Honda, 3-20, 36 pts.

11º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 4-21, 33 pts.

12 Aaron Plessinger (EUA), KTM, 20-6, 24 pts.

...

23º Justin Barcia (EUA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classificação final daSMX 450 após o playoff #3 de 3:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pts.

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 146

3º Chase Sexton (EUA), Honda, 126

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 120

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 104

6º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki, 96

7º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 92

8º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 91

9º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 90

10º Ty Masterpol (EUA), Kawasaki, 84

11º Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12º Phillip Nicoletti (EUA), Yamaha, 76

13º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14º Justin Barcia (EUA), GASAGAS, 59

15º Grant Harlan (EUA), Yamaha, 44