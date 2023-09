Haiden Deegan (Yamaha) est le champion 250 SMX

Avec un résultat de 5-2, le pilote officiel Yamaha Haiden Deegan a remporté le 3e playoff au Memorial Coliseum de Los Angeles et est ainsi devenu le champion SMX de la catégorie 250. Hunter Lawrence (HRC) a chuté lors des essais chronométrés et a été éliminé

Pour Hunter Lawrence (Honda), leader du championnat avant la finale au Coliseum de Los Angeles, la journée s'est terminée avant même d'avoir réellement commencé. Après une erreur lors de la deuxième séance d'entraînement, l'Australien s'est envolé après un saut et s'est ensuite plaint de problèmes de dos. Après cet incident, le propriétaire australien de Redplate n'a pas pu prendre le départ de la course et a dû regarder ses adversaires se disputer le championnat.

Jalek Swoll(Husqvarna) a remporté le holeshot de la première manche. Le pilote d'usine R Bull KTM Tom Vialle a toutefois pris la tête dès le premier tour, une position que le Français a pu conserver et défendre pendant 10 tours. Au 11ème tour, Jordon Smith a attaqué et a pris la tête de la course. Vialle a été relégué en troisième position. Smith a remporté la première manche avec une avance de 1,2 seconde sur RJ Hampshire, Tom Vialle, Jo Shimoda et Haiden Deegan(Yamaha).

Levi Kitchen(Yamaha) a remporté la deuxième manche, décisive, en s'imposant de bout en bout. Haiden Deegan a pris le départ de cette course en P2. Smith et Vialle ont chuté dès le premier tour et ont été relégués en queue de peloton. Deegan se trouvait en deuxième position et en bonne voie pour remporter le classement général, car le leader Kitchen n'avait terminé la première course qu'en dixième position.

Jo Shimoda a de nouveau terminé quatrième de la deuxième manche derrière Kitchen, Deegan et Cooper. Avec un résultat de 5-2, Deegan avait 7 points du classement intermédiaire à son actif. Shimoda, avec deux quatrièmes places, avait 8 points, ce qui le plaçait à égalité avec RJ Hampshire(2+6). Le meilleur résultat de Shimodalors de la deuxième manche a été décisif pour sa deuxième place au classement général. Shimoda a ainsi obtenu 66 points pour sa deuxième place, puisque le triple des points est attribué lors du dernier playoff.

Haiden Deegan a remporté la journée avec un résultat de 5-2 et 7 points, ce qui lui a valu 75 points au championnat. Le pilote d'usine Yamaha a ainsi pris la tête du classement lors de la dernière course décisive et est devenu champion SMX de la catégorie 250. Jo Shimoda a terminé deuxième au classement général avec seulement 5 points de retard au championnat. RJ Hampshire a terminé la saison à la troisième place et le malheureux Hunter Lawrence a chuté jusqu'à la neuvième place du classement général à Los Angeles.

SMX 250 Playoff #3:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 5-2, 75 points

2. Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 4-4, 66

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-6, 60

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 7-3, 54

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-1, 51

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 1-10, 48

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 8-5, 45

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 6-8, 42

9. Maximus Vohland (USA), KTM, 9-7, 39

10. Tom Vialle (F), KTM, 3-13, 36

...

DNS : Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classement finalSMX 250 après play-off #2 sur 3 :

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 157

2. Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 152

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 122

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 114

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 110

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 101

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 98

8. Tom Vialle (F), KTM, 90

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89

10e Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 88