Haiden Deegan (Yamaha) è campione SMX 250

Per Hunter Lawrence (Honda), che era in testa al campionato prima della finale al Los Angeles Coliseum, la giornata è finita prima ancora di cominciare. L'australiano è volato via dopo un errore nella seconda sessione di prove dopo un salto e ha poi lamentato problemi alla schiena. Il proprietario australiano della Redplate non ha potuto gareggiare dopo questo incidente e ha dovuto guardare i suoi rivali lottare tra loro per il campionato.

Jalek Swoll(Husqvarna) ha conquistato l'holeshot per la prima gara. Tuttavia, il pilota ufficiale R Bull KTM Tom Vialle ha preso il comando al primo giro, che il francese ha mantenuto e difeso per 10 giri. All'11° giro, Jordon Smith ha attaccato e ha preso il comando. Vialle è sceso in P3. Smith ha vinto la prima manche con 1,2 secondi di vantaggio su RJ Hampshire, Tom Vialle, Jo Shimoda e Haiden Deegan(Yamaha).

Levi Kitchen(Yamaha) ha vinto l'importantissima seconda manche con una vittoria in partenza. Haiden Deegan ha iniziato la gara in P2. Smith e Vialle sono caduti nel corso del primo giro e sono scivolati in fondo allo schieramento. Deegan era in corsa per la vittoria assoluta in P2, dato che il leader Kitchen aveva concluso la prima manche solo al 10° posto.

Jo Shimoda è arrivato quarto nella seconda manche, dietro a Kitchen, Deegan e Cooper. Deegan aveva 7 punti nella classifica intermedia con un risultato di 5-2. Shimoda ha ottenuto 8 punti con due quarti posti, che lo pongono a pari punti con RJ Hampshire(2+6). Decisivo per il secondo posto assoluto di Shimodaè stato il suo miglior risultato nella seconda manche. Shimoda ha così ricevuto 66 punti per la P2, dato che i punti tripli vengono assegnati nello spareggio finale.

Haiden Deegan è stato il vincitore della giornata con un risultato di 5-2 e 7 punti, guadagnando 75 punti di campionato. Il pilota della Yamaha ha così preso il comando della classifica nell'ultima gara decisiva ed è diventato campione SMX nella classe 250cc. Jo Shimoda si è classificato secondo, a soli 5 punti di distanza. RJ Hampshire si è classificato terzo e lo sfortunato Hunter Lawrence è sceso al 9° posto assoluto a Los Angeles.

SMX 250 Playoff #3:

1° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 5-2, 75 punti.

2° Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 4-4, 66

3° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-6, 60

4° Justin Cooper (USA), Yamaha, 7-3, 54

5° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-1, 51

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 1-10, 48

7° Pierce Brown (USA), GASGAS, 8-5, 45

8° Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 6-8, 42

9° Maximus Vohland (USA), KTM, 9-7, 39

10° Tom Vialle (F), KTM, 3-13, 36

...

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classifica finaleSMX 250 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 157

2° Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 152

3° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 122

4° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 114

5° Jordon Smith (USA), Yamaha, 110

6° Justin Cooper (USA), Yamaha, 101

7° Maximus Vohland (USA), KTM, 98

8° Tom Vialle (F), KTM, 90

9° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89

10° Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 88