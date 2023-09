Haiden Deegan (Yamaha) é Campeão 250 SMX

Com um resultado de 5-2, o piloto de fábrica da Yamaha Haiden Deegan venceu a 3ª eliminatória no Memorial Coliseum em Los Angeles para se tornar Campeão SMX na classe 250. Hunter Lawrence (HRC) teve um acidente na qualificação e desistiu

Para Hunter Lawrence (Honda), que liderava o campeonato antes da final no Coliseu de Los Angeles, o dia acabou antes mesmo de começar. O australiano voou após um erro na segunda sessão de treinos livres depois de um salto e queixou-se de problemas nas costas. O proprietário australiano da Redplate não pôde correr após este incidente e teve de assistir à luta entre os seus rivais pelo campeonato.

Jalek Swoll(Husqvarna) fez o holeshot para a primeira corrida. No entanto, o piloto de fábrica da R Bull KTM, Tom Vialle, assumiu a liderança na primeira volta, que o francês manteve e defendeu durante 10 voltas. Na 11ª volta, Jordon Smith atacou e assumiu a posição de liderança. Vialle caiu para a P3. Smith venceu a primeira bateria por 1,2 segundos de RJ Hampshire, Tom Vialle, Jo Shimoda e Haiden Deegan(Yamaha).

Levi Kitchen(Yamaha) venceu a importante segunda bateria com uma vitória na partida e chegada. Haiden Deegan começou esta corrida em P2. Smith e Vialle colidiram na primeira volta e caíram para o fundo do pelotão. Deegan estava a caminho da vitória geral em P2, uma vez que o líder Kitchen tinha terminado a primeira manga apenas em 10º.

Jo Shimoda terminou em quarto lugar na segunda manga, atrás de Kitchen, Deegan e Cooper. Deegan tinha 7 pontos na classificação intermédia com um resultado de 5-2. Shimoda soma 8 pontos com dois quartos lugares, o que o coloca em igualdade de pontos com RJ Hampshire(2+6). Decisivo para o segundo lugar de Shimodana geral foi o seu melhor resultado na segunda manga. Shimoda recebeu assim 66 pontos pelo P2, uma vez que os pontos triplos são atribuídos no playoff final.

Haiden Deegan foi o vencedor do dia com um resultado de 5-2 e 7 pontos, ganhando 75 pontos no campeonato. O piloto de fábrica da Yamaha assumiu assim a liderança da classificação na decisiva última corrida e tornou-se campeão SMX na classe 250cc. Jo Shimoda terminou em segundo na geral, apenas a 5 pontos do campeonato. RJ Hampshire terminou em 3º e o infeliz Hunter Lawrence caiu para 9º no geral em Los Angeles.

PlayoffSMX 250 #3:

1º Haiden Deegan (EUA), Yamaha, 5-2, 75 pontos.

2º Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 4-4, 66

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 2-6, 60

4º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 7-3, 54

5º Levi Kitchen (EUA), Yamaha, 10-1, 51

6º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 1-10, 48

7º Pierce Brown (EUA), GASGAS, 8-5, 45

8º Jalek Swoll (EUA), Husqvarna, 6-8, 42

9º Maximus Vohland (EUA), KTM, 9-7, 39

10º Tom Vialle (F), KTM, 3-13, 36

...

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classificação final daSMX 250 após o playoff #2 de 3:

1º Haiden Deegan (EUA), Yamaha, 157

2º Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 152

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 122

4º Levi Kitchen (EUA), Yamaha, 114

5º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 110

6º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 101

7º Maximus Vohland (EUA), KTM, 98

8º Tom Vialle (F), KTM, 90

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89

10º Jalek Swoll (EUA), Husqvarna, 88