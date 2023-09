Justin Barcia (GASGAS) blessé à Los Angeles

Le pilote officiel GASGAS Justin Barcia était en tête de la première course de la finale des play-offs SMX de Los Angeles, mais il est passé violemment par-dessus le guidon et la course a dû être arrêtée.

Le troisième play-off SMX qui s'est déroulé le week-end dernier à Los Angeles a été assombri par plusieurs chutes, parfois graves. Dans les deux catégories, les chutes des prétendants au titre ont même eu un impact direct sur le résultat final : Hunter Lawrence(HRC), qui était en tête jusqu'à la finale de la catégorie 250, s'est envolé lors d'une séance d'entraînement, s'est coincé un nerf dorsal et n'a pu ni courir ni rouler par la suite. Dans la catégorie 450, Chase Sexton était en tête de la deuxième course et avait déjà la victoire finale et la prime d'un million de dollars qui allait avec, lorsqu'il est passé par-dessus le guidon dans la section sable et a dû abandonner sa dernière course au service du HRC. Heureusement, ni Lawrence ni Sexton n'ont subi de fractures ou d'autres blessures graves. Le MXoN Team Australia s'attend à ce que Hunter Lawrence soit rétabli dans 10 jours pour le Motocross des Nations à Ernée.

Le pilote officiel GASGAS Justin Barcia a eu moins de chance. En tête de la première manche, il a percuté violemment la pente opposée après un saut raté. Barcia a dû recevoir des soins médicaux sur la piste, ce qui a entraîné l'arrêt de la course sous drapeau rouge et son redémarrage ultérieur.

Son diagnostic : fracture compliquée de la clavicule, plusieurs côtes cassées et un pneumothorax. L'opération nécessaire pour fixer les os n'a pas encore pu être effectuée en raison de la blessure aiguë des poumons. Barcia a donc maintenant une opération et des semaines de rééducation devant lui.