Justin Barcia (GASGAS) si è infortunato a Los Angeles

Il terzo SMX Playoff dello scorso fine settimana a Los Angeles è stato funestato da numerose cadute, alcune delle quali gravi. In entrambe le classi, le cadute dei contendenti al titolo hanno persino avuto un impatto diretto sul risultato finale: Hunter Lawrence(HRC), che era in testa fino alla finale della classe 250, è volato via durante una sessione di prove, si è bloccato un nervo spinale e non ha più potuto correre né guidare. Nella classe 450, Chase Sexton era in testa nella seconda gara e aveva già in vista la vittoria assoluta e il relativo bonus di un milione di dollari, quando è volato anche lui oltre il manubrio nel tratto di sabbia e ha dovuto abbandonare la sua ultima gara in assistenza HRC. Fortunatamente né Lawrence né Sexton hanno riportato fratture o altre lesioni gravi. Il Team MXoN Australia si aspetta che Hunter Lawrence sia di nuovo in forma per il Motocross delle Nazioni a Ernée tra 10 giorni.

Il pilota ufficiale GASGAS Justin Barcia è stato meno fortunato. Era in testa anche nella prima gara quando ha colpito duramente la pista opposta dopo un salto non riuscito. Barcia ha avuto bisogno di cure mediche in pista, tanto che la gara è stata interrotta con bandiera rossa e ripresa successivamente.

La diagnosi: frattura complicata della clavicola, diverse costole rotte e uno pneumotorace. L'intervento chirurgico necessario per sistemare le ossa non ha potuto essere effettuato a causa della lesione polmonare acuta. Barcia dovrà quindi affrontare un intervento chirurgico e settimane di riabilitazione.