Justin Barcia (GASGAS) lesionado em Los Angeles

O terceiro SMX Playoff, realizado no passado fim de semana em Los Angeles, foi ensombrado por vários acidentes, alguns deles graves. Em ambas as classes, as quedas dos candidatos ao título tiveram mesmo um impacto direto no resultado final: Hunter Lawrence(HRC), que liderava até à final da classe 250, voou numa sessão de treinos, bloqueou um nervo espinal e não pôde correr nem pilotar depois. Na classe 450, Chase Sexton estava na liderança na segunda corrida e já tinha em vista a vitória geral e o bónus de vitória associado de um milhão de dólares quando também voou sobre o guiador na secção de areia e teve de abandonar a sua última corrida ao serviço da HRC. Felizmente, nem Lawrence nem Sexton sofreram quaisquer fracturas ou outras lesões graves. A MXoN Team Australia espera que Hunter Lawrence esteja novamente apto para o Motocross das Nações em Ernée dentro de 10 dias.

O piloto de fábrica da GASGAS, Justin Barcia, teve menos sorte. Ele também estava na liderança na primeira corrida quando bateu com força na inclinação oposta após um salto falhado. Barcia precisou de tratamento médico na pista, pelo que a corrida teve de ser interrompida com bandeira vermelha e reiniciada mais tarde.

O seu diagnóstico: fratura complicada da clavícula, várias costelas partidas e um pneumotórax. A cirurgia necessária para fixar os ossos ainda não pôde ser efectuada devido à lesão pulmonar aguda. Por isso, Barcia tem agora pela frente uma cirurgia e semanas de reabilitação.