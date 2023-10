Ken Roczen prolonge chez HEP Suzuki

Suzuki Motor USA a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Ken Roczen et l'équipe HEP Motorsports. Ken Roczen a donné un nouvel élan à la marque Suzuki cette année. Il a remporté le supercross d'Indianapolis, a décroché plusieurs podiums et a terminé le championnataméricain de supercrossà la quatrième place, à égalité avec Cooper Webb, troisième. L'Allemand a terminé à la deuxième place des playoffs SMX, nouvellement créés.

"Je suis heureux de la prolongation de mon contrat", a déclaré le Thuringien. "Nous avons réalisé de belles choses cette année et je suis vraiment motivé pour continuer à m'améliorer l'année prochaine. Cette année a été l'une des plus amusantes et des meilleures années de ma carrière et je suis heureux que cela puisse continuer".

Le manager de l'équipe , Larry Brooks, est également enthousiaste : "Nous avons parcouru un long chemin depuis le début de l'année pour nous hisser parmi les meilleurs concurrents. Chaque fois que Kennya pris le départ, il s'est battu pour remporter des victoires. Toute l'équipe, y compris Ken lui-même, a travaillé extrêmement dur et cela s'est traduit dans les résultats. Quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé ce que nous avions fait, j'ai été vraiment impressionné. Je suis sûr que Ken va continuer à réussir l'année prochaine".

Le communiqué de presse précise que Roczen participera au championnat SMX. Cela signifie en tout cas une participation aux championnats de supercrosset aux playoffs en automne. L'équipe n'a pas précisé si l'Allemand monterait à nouveau sur le ring pour le nouveau championnat FIM de supercross.