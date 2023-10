Ken Roczen prolunga il contratto con HEP Suzuki

Dopo il suo ritorno alla Suzuki, Ken Roczen ha prolungato il suo contratto con HEP Progressive Suzuki per un altro anno. Il tedesco si concentra sul Supercross e sui playoff SMX.

Suzuki Motor USA ha annunciato l'estensione della partnership con Ken Roczen e il Team HEP Motorsports. Ken Roczen ha dato un ulteriore impulso al marchio Suzuki quest'anno. Ha vinto il Supercross di Indianapolis, è salito più volte sul podio e si è piazzato al quarto posto nel CampionatoUSA Supercross, a pari punti con Cooper Webb, mentre il tedesco ha concluso i neonati SMX Playoff al secondo posto.

"Sono felice del prolungamento del contratto", ha spiegato il turingio. "Abbiamo fatto grandi cose quest'anno e sono davvero motivato a continuare a migliorare il prossimo anno. Quest'anno è stato uno dei più divertenti e migliori della mia carriera e sono entusiasta di continuare così".

Anche il team manager Larry Brooks è entusiasta: "Abbiamo fatto molta strada dall'inizio dell'anno per passare ai concorrenti più importanti. Ogni volta che Kennyha gareggiato ha lottato per la vittoria. Tutta la squadra, compreso lo stesso Ken, ha lavorato molto duramente e i risultati si sono visti. Quando ho fatto un passo indietro e ho guardato i risultati ottenuti, sono rimasto davvero impressionato. Sono sicuro che Ken avrà successo anche l'anno prossimo".

Nel comunicato stampa si legge che Roczen parteciperà al Campionato SMX. In ogni caso, ciò significa la partecipazione ai campionati Supercrosse ai playoff in autunno. Il team ha lasciato aperta la questione se il tedesco salirà di nuovo sul ring per il nuovo campionato FIM Supercross.