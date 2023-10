Ken Roczen prolonga a sua colaboração com a HEP Suzuki

Após o seu regresso bem sucedido à Suzuki, Ken Roczen prolongou o seu contrato com a HEP Progressive Suzuki por mais um ano. O alemão está a concentrar-se no Supercross e nos playoffs SMX.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

A Suzuki Motor USA anunciou a extensão da sua parceria com Ken Roczen e a Team HEP Motorsports. Ken Roczen deu um novo impulso à marca Suzuki este ano. Ele venceu o Supercross de Indianápolis, conquistou vários pódios e terminou em P4 no CampeonatoAmericano de Supercross, empatado em terceiro lugar em pontos com Cooper Webb, enquanto o alemão terminou os recém-criados SMX Playoffs em segundo lugar.

"Estou feliz com a extensão do contrato", explicou o turíngio. "Fizemos grandes coisas este ano e estou muito motivado para continuar a melhorar no próximo ano. Este ano foi um dos mais divertidos e melhores anos da minha carreira e estou entusiasmado por continuar a fazê-lo."

O chefe de equipa Larry Brooks também está entusiasmado: "Percorremos um longo caminho desde o início do ano até chegarmos aos principais concorrentes. Sempre que o Kennycompetia, lutava pelas vitórias. Toda a equipa, incluindo o próprio Ken, trabalhou arduamente e isso reflectiu-se nos resultados. Quando dei um passo atrás e olhei para o que tínhamos conseguido, fiquei realmente impressionado. Estou certo de que o Ken também será bem sucedido no próximo ano".

O comunicado de imprensa refere que Roczen irá competir nos Campeonatos SMX. Em todo o caso, isso significa a participação no Campeonato de Supercrosse nos playoffs no outono. A equipa deixou em aberto a possibilidade de o alemão voltar a entrar no ringue para o recém-criado Campeonato FIM de Supercross.