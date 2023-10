R.I.P. : Jeff Alessi (34) est mort



Par Thoralf Abgarjan - Traduction automatique de Allemand

La star américaine du supercross et du motocross Jeff Alessi est décédé à l'âge de 34 ans des suites d'une crise cardiaque massive et soudaine. Jeff était le plus jeune des deux célèbres frères Alessi.

