R.I.P.: Morreu Jeff Alessi (34)

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

O mais novo dos dois irmãos Alessi, Jeff Alessi, morreu aos 34 anos de idade. As circunstâncias exactas da sua morte ainda não são claras, mas os primeiros relatos nos portais americanos falam de um ataque cardíaco fulminante.

Jeff Alessi nasceu a 27 de março de 1989 em Glendale (EUA). Já na sua infância e juventude mostrou um enorme talento e potencial no Supercross. Muitos acreditam que ele poderia até superar o seu irmão mais velho Mike. Os irmãos começaram como amadores na Honda e depois mudaram para a equipa de fábrica da Red Bull KTM.

No entanto, no início da sua carreira profissional, Jeff sofreu lesões graves no pé, o que o fez recuar e nunca conseguiu mostrar o seu potencial. Voltou a competir como profissional de 2005 a 2012 e regressou em 2016. Depois de terminar a sua carreira ativa, tornou-se treinador de pilotos.

Jeff era considerado um tipo extrovertido e divertido desde tenra idade. Em 2005, os dois irmãos Alessi competiram na classe MX2 no Grande Prémio da Irlanda em Desert Martin. Jeff terminou em quinto lugar na classificação diária nesta corrida do Campeonato do Mundo.

Em nome de todos os leitores da SPEEDWEEK.com, desejamos aos familiares muita força nestas horas difíceis. R.I.P.