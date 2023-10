Chase Sexton (KTM) : 2024 numéro de départ 1

Le champion américain de supercross Chase Sexton a été présenté par KTM comme pilote d'usine officiel. Le jeune homme de 24 ans a signé un contrat pluriannuel avec l'équipe d'usine. Les détails n'ont pas été communiqués. Sexton devrait à l'avenir disputer les championnats de supercross AMA, les Nationals américains et les finales SMX au service de KTM.

Sexton, qui défendra son titre de champion de supercross en 2024, abandonnera son numéro de carrière 23 pour prendre le départ avec le numéro 1. "Je suis ravi de m'engager avec Red Bull KTM Factory Racing", a déclaré Sexton. "Non seulement le matériel est de première classe, mais aussi le personnel. Je sens ici une volonté absolue de gagner. Je pense que nous avons un bel avenir devant nous ensemble et je suis impatient de me mettre au travail".

Le directeur deKTM Motorsport, Roger DeCoster, est convaincu du potentiel de la nouvelle recrue : "Nous observons constamment les progrès des pilotes. Chase a fait des progrès impressionnants ces derniers temps. Il se distingue par sa détermination, son professionnalisme et sa ténacité. En dehors de la piste, Chase est également un modèle et correspond ainsi aux valeurs de notre marque. Nous sommes donc impatients de voir ce que l'avenir nous réserve et ce que nous pouvons accomplir ensemble".

La première sortie de Chase Sexton en tant que pilote d'usine KTM aura lieu le 6 janvier 2024 lors de l'ouverture de la saison du championnat de supercross à Anaheim.