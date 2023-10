Chase Sexton (KTM): 2024 Gara numero 1

Il campione statunitense di Supercross Chase Sexton è stato presentato da KTM come pilota ufficiale. Il 24enne ha firmato un contratto pluriennale con il team ufficiale. I dettagli non sono stati resi noti. Sexton parteciperà in futuro ai campionati AMA Supercross, alle gare nazionali degli Stati Uniti e alle finali SMX in sella a KTM.

Sexton, che sarà il campione in carica del Supercross nel 2024, abbandonerà il numero 23 della sua carriera e gareggerà con il numero 1. "Sono felicissimo di entrare a far parte del Red Bull KTM Factory Racing", ha dichiarato Sexton. "Non solo il materiale è di prim'ordine, ma anche lo staff. Qui sento l'assoluta voglia di vincere. Penso che abbiamo un futuro brillante insieme e non vedo l'ora di mettermi al lavoro".

Il direttore diKTM Motorsport Roger DeCoster è convinto del potenziale del nuovo arrivato: "Monitoriamo costantemente i progressi dei piloti. Chase ha fatto progressi impressionanti di recente. Si distingue per la sua determinazione, professionalità e tenacia. Chase è anche un modello di comportamento fuori dalla pista e quindi si adatta ai valori del nostro marchio. Siamo quindi entusiasti di ciò che ci riserva il futuro e dei risultati che potremo raggiungere insieme".

La prima uscita di Chase Sexton come pilota ufficiale KTM avverrà all'apertura della stagione del Campionato Supercross ad Anaheim il 6 gennaio 2024.