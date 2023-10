Chase Sexton (KTM): 2024 Corrida número 1

Chase Sexton mudou da HRC para a KTM. O jovem de 24 anos vai competir no Supercross dos EUA em 2024 com o número 1 do atual campeão. Sexton assinou um contrato de vários anos com a equipa de fábrica da KTM.

O Campeão de Supercross dos EUA , Chase Sexton, foi agora também apresentado pela KTM como piloto oficial de fábrica. O jovem de 24 anos assinou um contrato de vários anos com a equipa de fábrica. Não foram divulgados pormenores. Sexton vai disputar os Campeonatos AMA Supercross, os Nacionais dos EUA e as Finais SMX ao serviço da KTM no futuro.

Sexton, que será o atual campeão de Supercross em 2024, vai deixar o número 23 da sua carreira e competir com o número 1. "Estou muito satisfeito por me juntar à Red Bull KTM Factory Racing", disse Sexton. "Não só o material é de primeira qualidade, como também o pessoal. Sinto a vontade absoluta de ganhar aqui. Acho que temos um futuro brilhante juntos e mal posso esperar para começar a trabalhar."

O Diretor daKTM Motorsport, Roger DeCoster, está convencido do potencial do recém-chegado: "Estamos constantemente a monitorizar o progresso dos pilotos. O Chase tem feito progressos impressionantes recentemente. Ele destaca-se pela sua determinação, profissionalismo e tenacidade. Chase é também um modelo fora da pista e, por isso, enquadra-se nos valores da nossa marca. Por isso, estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva e com o que podemos alcançar juntos."

A primeira participação de Chase Sexton como piloto de fábrica da KTM será no Campeonato de Supercross de abertura da época, em Anaheim, a 6 de janeiro de 2024.