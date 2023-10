Chase Sexton : première visite chez KTM en Autriche

Chase Sexton ne s'est pas fait prier et a déjà rendu visite à son nouvel employeur. Le jeune Américain de 24 ans a rencontré toutes les têtes pensantes du management cross de KTM.

L'icône du cross et patron de la course KTM-USA Roger DeCoster était déjà en Europe puisqu'il a de nouveau dirigé l'équipe américaine le week-end dernier lors du Motocross des Nations (MXoN) à Ernée en France. Le manager de l'équipe Red Bull-KTM-USA, Ian Harrison, originaire d'Afrique du Sud, est également en Autriche actuellement.

Sexton, DeCoster et Harrison se sont retrouvés mardi soir à Elixhausen, près de Salzbourg, pour un dîner convivial avec Heinz Kinigadner, conseiller KTM, et Pit Beirer, directeur de Motorsport. Carlos Rivera était également de la partie. "Il était déjà mécanicien chez Ryan Dungey et plus récemment chez Cooper Webb - maintenant il vient chez Chase. Il est notre mécanicien en chef aux Etats-Unis", rapporte Kinigadner.

Mercredi, Sexton a visité le siège de Red Bull à Fuschl. Il a ensuite jeté un coup d'œil au Red Bull Athlete Performance Center (APC) à Thalgau. Plus tard, la star américaine a été invitée à faire un tour en hélicoptère et a visité l'impressionnant salon de l'automobile du Hangar 7 à l'aéroport de Salzbourg.

Jeudi, Sexton se rendra directement dans les halls KTM de Mattighofen et de Munderfing, avant de rentrer aux Etats-Unis. Ensuite, le compte à rebours pour la préparation de la nouvelle saison de supercross commencera déjà. Sexton portera le numéro 1 du champion en titre.