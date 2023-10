Chase Sexton: visita inaugurale di KTM in Austria

La superstar statunitense Chase Sexton si è recata dai suoi nuovi partner in Austria poco dopo l'annuncio ufficiale del suo accordo con KTM e ha incontrato, tra gli altri, i responsabili di Mattighofen e Red Bull.

Chase Sexton non ci ha messo molto a visitare il suo nuovo datore di lavoro. Il ventiquattrenne statunitense ha incontrato tutte le figure più importanti della gestione del cross di KTM.

L'icona del cross e boss di KTM USA Roger DeCoster era già in Europa, dopo aver guidato ancora una volta la squadra statunitense al Motocross delle Nazioni (MXoN) di Ernée, in Francia, lo scorso fine settimana. Anche il team manager di Red Bull KTM USA Ian Harrison, originario del Sudafrica, si trova attualmente in Austria.

Sexton si è unito a DeCoster e Harrison per una cena intima con il consulente KTM Heinz Kinigadner e il Direttore Motorsport Pit Beirer a Elixhausen, fuori Salisburgo, martedì sera. Era presente anche Carlos Rivera. "È stato meccanico di Ryan Dungey e, più di recente, di Cooper Webb, e ora viene alla Chase. È il nostro capo meccanico negli Stati Uniti", riferisce Kinigadner.

Mercoledì, l'agenda di Sexton prevedeva una visita alla sede della Red Bull a Fuschl. Ha poi visitato anche il Red Bull Athlete Performance Center (APC) di Thalgau. In seguito, la star statunitense è stata invitata a fare un giro in elicottero e ha visitato l'impressionante sala macchine dell'Hangar 7 dell'aeroporto di Salisburgo.

Giovedì Sexton visiterà direttamente i padiglioni KTM di Mattighofen e Munderfing prima di tornare a casa negli Stati Uniti. Dopodiché, inizierà il conto alla rovescia per la preparazione della nuova stagione di Supercross, in cui Sexton gareggerà con il numero 1 del campione in carica.