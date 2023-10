Chase Sexton: Visita inaugural à KTM na Áustria



por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Kini

A estrela americana Chase Sexton viajou para os seus novos parceiros na Áustria pouco depois do anúncio oficial do seu acordo com a KTM e encontrou-se com os patrões de Mattighofen e da Red Bull, entre outros.

