Chase Sexton : visite au siège de KTM

Le transfert du champion américain de supercross Chase Sexton de HRC à Red Bull KTM est probablement le transfert le plus spectaculaire de l'année. KTM place de grands espoirs dans sa nouvelle recrue et lui a donc réservé un accueil chaleureux lors de sa visite à Mattighofen.

Sexton lui-même s'est montré enthousiasmé par la passion des collaborateurs de KTM. "Je n'ai jamais rien vu de tel jusqu'à présent", a déclaré l'Américain. "L'ensemble du personnel est très motivé et poursuit un objectif commun. Ils sont unis par la volonté de réussir. C'est très spécial de venir ici, de rencontrer le pays et les gens et de voir où se trouve le lieu de naissance de ma moto. Je n'ai jamais vu de telles chaînes de montage et une telle diversité de motos. Je n'oublierai jamais cette journée".

Il a ensuite visité le KTM Motohall, où sont exposées les motos d'usine des pilotes KTM les plus titrés, de Gennadi Moissejew à Antonio Cairoli et Jeffrey Herlings. "Je suis cependant trop grand pour la moto de MotoGP ", a-t-il déclaré après avoir essayé une moto de MotoGP.

Le changement de Sexton a une autre facette : en passant chez KTM, il a également changé de sponsor personnel pour sa boisson. Jusqu'à la fin de son engagement chez HRC, il était soutenu par Monster Energy. A l'avenir, Sexton portera les couleurs de Red Bull.

Le directeur de KTM Motorsport , Pit Beirer, se réjouit de ce nouveau chapitre : "Nous savions que nous allions accueillir non seulement un grand coureur, mais aussi un personnage très positif. Lui montrer notre organisation, qui sera désormais directement derrière lui, a été un moment décisif et le meilleur moyen de lancer officiellement notre collaboration. Cela signifie que Chase pourra s'identifier encore plus à nous et à l'entreprise. Il va courir sous nos couleurs à l'autre bout du monde, sur un marché important, dans un championnat très important. J'ai été ravi de voir à quel point il était impressionné par tout cela, et je pense que cela l'aide à prendre conscience du potentiel sur lequel il pourra compter à l'avenir. Nous croyons en son talent et je le remercie de sa confiance".