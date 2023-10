Chase Sexton: visita alla sede centrale di KTM

Il passaggio del campione statunitense di Supercross Chase Sexton da HRC a Red Bull KTM è probabilmente il trasferimento più spettacolare dell'anno. KTM ripone grandi speranze nel nuovo arrivato e di conseguenza gli ha riservato una calorosa accoglienza quando ha visitato Mattighofen.

Lo stessoSexton si è detto entusiasta della passione dello staff KTM. "Non ho mai vissuto un'esperienza simile", ha detto l'americano. "L'intero staff è altamente motivato e persegue un obiettivo comune. Sono uniti dalla volontà di avere successo. È qualcosa di molto speciale venire qui, conoscere il Paese e la gente e vedere dove è nata la mia moto. Non ho mai visto nulla di simile alle catene di montaggio e una tale varietà di moto. Non dimenticherò mai quel giorno".

Ha poi visitato il KTM Motohall, dove sono esposte le moto dei piloti di maggior successo di KTM, da Gennadi Moisseyev ad Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. "Sono troppo grande per la moto da GP ", ha detto dopo aver provato la sella della moto da GP.

C'è un altro aspetto del passaggio di Sexton: con il passaggio alla KTM, ha cambiato anche il suo sponsor personale di bevande. Fino alla fine del suo impegno in HRC, era supportato da Monster Energy. In futuro, Sexton correrà con i colori della Red Bull.

Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM, è soddisfatto del nuovo capitolo: "Sapevamo che non solo avremmo accolto un grande pilota, ma anche un personaggio molto positivo. Mostrargli la nostra organizzazione, che sarà al suo fianco in futuro, è stato un momento decisivo e il modo migliore per iniziare ufficialmente la nostra collaborazione. Significa che Chase può identificarsi ancora di più con noi e con l'azienda. Gareggerà con i nostri colori dall'altra parte del mondo, in un mercato importante, in un campionato molto importante. È stato bello vedere quanto sia rimasto impressionato da tutto e credo che questo lo aiuti a rendersi conto del potenziale su cui può contare in futuro. Crediamo nel suo talento e lo ringrazio per la fiducia".