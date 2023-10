Chase Sexton: Visita à sede da KTM

Durante a visita de Chase Sexton à sede da KTM em Mattighofen, o atual campeão de Supercross ficou impressionado com a paixão do pessoal e com a história da marca KTM.

A mudança do Campeão de Supercross dos EUA , Chase Sexton, da HRC para a Red Bull KTM é provavelmente a transferência mais espetacular do ano. A KTM tem grandes esperanças no recém-chegado e, por isso, teve uma receção calorosa quando visitou Mattighofen.

O próprioSexton ficou entusiasmado com a paixão da equipa da KTM. "Nunca tinha experimentado nada como isto antes", disse o americano. "Toda a equipa está altamente motivada e persegue um objetivo comum. Eles estão unidos pela vontade de ter sucesso. É algo muito especial vir aqui, conhecer o país e as pessoas e ver onde é o local de nascimento da minha mota. Nunca tinha visto nada como linhas de montagem e uma variedade tão grande de motas. Nunca esquecerei esse dia".

De seguida, visitou o KTM Motohall, onde estão expostas as motos de fábrica dos pilotos de maior sucesso da KTM, desde Gennadi Moisseyev a Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. "Mas sou demasiado grande para a moto de Moto GP ", disse depois de experimentar o banco da moto de Moto GP.

Há outra faceta na mudança de Sexton: com a mudança para a KTM, ele também mudou o seu patrocinador pessoal de bebidas. Até ao final do seu compromisso com a HRC, era apoiado pela Monster Energy. No futuro, Sexton irá correr com as cores da Red Bull.

O Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer, está satisfeito com o novo capítulo: "Sabíamos que iríamos receber não só um grande piloto, mas também um carácter muito positivo. Mostrar-lhe a nossa organização, que o irá apoiar no futuro, foi um momento decisivo e a melhor forma de iniciar oficialmente a nossa colaboração. Isto significa que o Chase pode identificar-se ainda mais connosco e com a empresa. Ele vai competir com as nossas cores no outro lado do mundo, num mercado importante, num campeonato muito importante. Foi ótimo ver como ele ficou impressionado com tudo e penso que isso o ajuda a perceber o potencial com que pode contar no futuro. Acreditamos no seu talento e agradeço-lhe a sua confiança".