Officiel : Hunter Lawrence sur une Honda 450 en 2024

En 2023, Hunter Lawrence a remporté le titre de supercross de la côte est dans la catégorie 250 cm3, puis a enchaîné avec la victoire au classement général 250 en outdoor. Pour clore la saison, l'Australien de 24 ans est monté sur la deuxième marche du podium avec son frère Jett Lawrence et Dean Ferris lors du prestigieux Motocross des Nations à Ernée (France), ce qui a constitué la meilleure performance MXoN à ce jour pour l'équipe australienne.

L'année prochaine, Hunter courra sur une Honda 450 cm3 et remplacera le champion en titre de supercross Chase Sexton, parti chez Red Bull KTM, comme l'a officiellement confirmé le team HRC.

"Je suis fier de ce que j'ai accompli dans ma carrière en 250, mais en même temps, c'est excitant de passer à la catégorie reine pour 2024", a expliqué Lawrence, l'aîné, qui avait encore terminé troisième au classement général du championnat du monde MX2 en 2018. "J'ai le sentiment que mon style convient bien à la CRF450RWE et les essais se sont bien déroulés jusqu'à présent".

Dans la grande catégorie, il retrouvera son jeune frère et coéquipier Jett "Jettson" Lawrence. Comme on le sait, le jeune homme de 20 ans est resté d'emblée invaincu lors de sa première saison outdoor sur la 450 Honda cet été et s'est ainsi hissé au rang de référence. Jettson a prouvé qu'il comptait sans aucun doute parmi les pilotes MX les plus rapides du monde, notamment en remportant une course convaincante au MXoN.

Hunter ne veut pas se laisser intimider par cela. "J'ai aimé me battre avec Jett dans la catégorie 250 avant qu'il ne soit promu, et je suis impatient de le faire à nouveau maintenant que nous sommes tous les deux sur la grosse moto", a-t-il souligné. "J'ai une bonne équipe autour de moi et j'ai hâte que ça recommence à Anaheim 1".

Le coup d'envoi de la saison 2024 de supercross américain sera donné le 6 janvier.