Ufficiale: Hunter Lawrence sulla 450 Honda nel 2024

Nel 2023, Hunter Lawrence ha vinto il titolo del Supercross della Costa Orientale nella classe 250cc e l'ha seguito con la vittoria assoluta della 250 all'Outdoors. Alla fine della stagione, il ventiquattrenne australiano ha raggiunto il fratello Jett Lawrence e Dean Ferris sul secondo gradino del podio del prestigioso Motocross delle Nazioni di Ernée, in Francia, segnando il miglior MXoN di tutti i tempi per il team australiano.

Il prossimo anno Hunter gareggerà sulla Honda 450cc, prendendo il posto del campione in carica del Supercross Chase Sexton, passato alla Red Bull KTM, come ha confermato ufficialmente il team HRC.

"Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto nella mia carriera in 250cc, ma allo stesso tempo è emozionante passare alla classe regina per il 2024", ha spiegato il più anziano Lawrence, che ha chiuso al terzo posto assoluto nel Campionato del Mondo MX2 quando era ancora nel 2018. "Sento che il mio stile si adatta bene alla CRF450RWE e i test sono andati bene finora".

La classe maggiore vedrà una riunione con il fratello minore e compagno di squadra Jett "Jettson" Lawrence. Il ventenne è stato notoriamente imbattuto nella sua stagione di debutto all'aperto sulla Honda 450cc in estate, diventando un punto di riferimento. Jettson ha dimostrato di essere senza dubbio uno dei piloti di MX più veloci al mondo al momento, non da ultimo con una convincente vittoria in gara all'MXoN.

Hunter non vuole farsi intimidire. "Mi sono divertito a lottare con Jett nella classe 250 prima che passasse alla categoria superiore e non vedo l'ora di farlo di nuovo ora che siamo entrambi sulla moto grande", ha sottolineato. "Ho una buona squadra intorno a me e non vedo l'ora che Anaheim 1 riparta".

La stagione 2024 del Supercross statunitense prenderà il via il 6 gennaio.