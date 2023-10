Oficial: Hunter Lawrence na Honda de 450cc em 2024

Em 2023, Hunter Lawrence conquistou o título do East Coast Supercross na classe de 250cc e seguiu-o com a vitória geral de 250 no Outdoors. No final da época, o australiano de 24 anos juntou-se ao seu irmão Jett Lawrence e a Dean Ferris no segundo degrau do pódio no prestigiado Motocross das Nações em Ernée, França - marcando o melhor MXoN de sempre para a equipa australiana.

No próximo ano, Hunter vai competir na Honda de 450cc, substituindo o atual campeão de Supercross Chase Sexton, que se mudou para a Red Bull KTM, confirmou agora oficialmente a equipa HRC.

"Estou orgulhoso do que consegui na minha carreira de 250cc, ao mesmo tempo que é emocionante subir para a classe rainha para 2024", explicou o mais velho Lawrence, que terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de MX2 ainda em 2018. "Sinto que o meu estilo se adapta bem à CRF450RWE e os testes têm corrido bem até agora."

A grande classe verá um reencontro com o seu irmão mais novo e companheiro de equipa Jett "Jettson" Lawrence. O jovem de 20 anos ficou famoso por ter ficado invicto na sua época de estreia ao ar livre na Honda de 450cc no verão, tornando-se uma referência. Jettson provou que é, sem dúvida, um dos pilotos de MX mais rápidos do mundo neste momento, sobretudo com uma vitória convincente na corrida do MXoN.

Hunter não se quer deixar intimidar por isso. "Gostei de lutar com o Jett na classe 250 antes de ele subir, e estou ansioso por o fazer novamente agora que estamos ambos na moto grande," sublinhou. "Tenho uma boa equipa à minha volta e mal posso esperar por Anaheim 1 para começar de novo."

A época de 2024 do US Supercross arranca a 6 de janeiro.