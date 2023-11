Dominique Thury : un nouveau départ en Floride

Après un passage éclair en Allemagne, Dominique Thury est retourné aux Etats-Unis pour prendre un nouveau départ après une saison 2023 globalement décevante. "Nous avons quitté la Californie pour la Floride", a expliqué le skieur de Schneeberg dans son dernier vlog. Thury s'est installé sur le site d'entraînement des frères Lawrence afin d'avoir les meilleures conditions d'entraînement possibles.

"Je pense que j'ai encore du potentiel que je n'ai pas encore montré. Je veux vous le montrer et aussi me prouver à moi-même que je peux faire mieux", explique Thury. Pour utiliser les installations d'entraînement de Lawrence, il doit débourser 2 500 US$ par mois. "C'est beaucoup d'argent, mais cela permet aussi de financer les frais d'entretien des pistes et des machines".

Aux frais mensuels d'entraînement s'ajoutent bien sûr les frais de subsistance, le logement, les pièces de rechange et d'usure et le carburant. "Les loyers sont certes un peu moins chers en Floride qu'en Californie, mais ils restent élevés". La question de l'équipe n'est pas encore réglée non plus pour Thury. Pour l'instant, il s'entraîne sur une Yamaha 450 qu'il a achetée lui-même. L'équipe privée Solitaire, pour laquelle il a roulé cette année, n'a pas renouvelé son contrat. On lui a toutefois fait miroiter une moto de 250cc. Il devra à l'avenir assumer lui-même tous les autres frais. C'est pourquoi il a besoin de soutiens et a lancé une initiative de crowdfunding.

"Financièrement, c'est une sacrée affaire", explique Thury. Outre ses articles de merchandising, il a ouvert un compte sur la plateforme de crowdfunding Ko-Fi, sur lequel ses fans peuvent le soutenir directement dans son projet.