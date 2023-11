Dominique Thury: un nuovo inizio in Florida

Dopo una visita volante in Germania, Dominique Thury è tornato negli Stati Uniti per ricominciare da capo dopo una stagione 2023 generalmente deludente. "Ci siamo trasferiti dalla California alla Florida", ha spiegato il giocatore di Schneeberg nel suo ultimo vlog. Thury ha affittato una stanza nel centro di allenamento dei fratelli Lawrence per avere le migliori condizioni di allenamento possibili.

"Penso di avere ancora un potenziale che non ho ancora mostrato. Voglio dimostrarvelo e anche provare a me stesso che posso fare meglio", dice Thury. Deve sborsare 2.500 dollari al mese per utilizzare le strutture di allenamento di Lawrence. "È un sacco di soldi, ma copre anche i costi di manutenzione delle piste e delle macchine".

Oltre ai costi mensili di formazione, ci sono ovviamente le spese di soggiorno, l'alloggio, i pezzi di ricambio e di usura e il carburante. "Gli affitti in Florida sono leggermente più economici rispetto alla California, ma sono comunque alti". Anche la questione della squadra non è ancora stata risolta per Thury. Al momento si sta allenando su una 450 Yamaha che ha comprato da solo. Il team privato Solitaire, per il quale viaggiava quest'anno, non gli ha rinnovato il contratto. Tuttavia, gli è stata offerta la prospettiva di una moto da 250cc. In futuro dovrà coprire da solo tutte le altre spese. Per questo motivo, si affida ai sostenitori e ha lanciato un'iniziativa di crowdfunding.

"Dal punto di vista finanziario, si tratta di un numero abbastanza alto", ha spiegato Thury. Oltre al suo merchandising, ha creato un account sulla piattaforma di crowdfunding Ko-Fi, dove può ricevere un sostegno diretto per il suo progetto dai suoi fan.