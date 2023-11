Dominique Thury: Um novo começo na Flórida

Depois de se mudar da Califórnia para a Florida, Dominique Thury alugou um quarto no centro de treinos dos irmãos Lawrence e está agora a tentar financiar as suas ambições desportivas através de crowdfunding.

Depois de uma visita relâmpago à Alemanha, Dominique Thury regressou aos EUA para começar de novo, após uma época de 2023 geralmente dececionante. "Mudámo-nos da Califórnia para a Flórida", explicou o homem de Schneeberg no seu último vlog. Thury alugou um quarto no centro de treino dos irmãos Lawrence para ter as melhores condições de treino possíveis.

"Acho que ainda tenho potencial que ainda não mostrei. Quero mostrar a vocês e também provar a mim mesmo que posso fazer melhor", diz Thury. Ele tem de desembolsar US$ 2.500 por mês para usar as instalações de treinamento do Lawrence. "É muito dinheiro, mas também cobre os custos de manutenção das pistas e das máquinas."

Para além dos custos mensais de formação, há, naturalmente, despesas de subsistência, alojamento, peças sobressalentes e de desgaste e combustível. "As rendas na Florida são ligeiramente mais baratas do que na Califórnia, mas continuam a ser elevadas." A questão da equipa também ainda não está resolvida para Thury. De momento, está a treinar com uma Yamaha 450 que ele próprio comprou. A equipa privada Solitaire, para a qual viajou este ano, não renovou o seu contrato. No entanto, foi-lhe oferecida a possibilidade de adquirir uma mota de 250cc. No futuro, terá de suportar todas as outras despesas. Por isso, está dependente de apoiantes e lançou uma iniciativa de crowdfunding.

"Financeiramente, é um número bastante elevado", explica Thury. Para além da sua mercadoria, criou uma conta na plataforma de crowdfunding Ko-Fi, onde pode receber apoio direto dos seus fãs para o seu projeto.