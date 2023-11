Marvin Musquin (KTM) pone fin a su carrera en SX

El piloto oficial de Red Bull KTM Marvin Musquin ha anunciado el final de su carrera en el Supercross. El francés dejó abierto si seguirá compitiendo en los US Nationals o en los WSX Playoffs el año que viene.

"Lo que sé seguro es que no competiré en los Campeonatos de Supercross de Estados Unidos en 2024", explicó Musquin. "Me he tomado un tiempo de descanso para recuperarme de mis recientes lesiones. Ahora he vuelto a entrenar y estoy disfrutando mucho de nuevo. Compartiré más noticias en cuanto tenga más claro mi futuro."