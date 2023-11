Marvin Musquin (KTM) met un terme à sa carrière en SX

Le pilote d'usine Red Bull KTM Marvin Musquin a annoncé la fin de sa carrière en supercross. Le Français n'a pas précisé s'il participerait éventuellement aux US Nationals ou aux WSX Playoffs l'année prochaine.

"Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne participerai pas au championnat américain de supercross en 2024", a déclaré Musquin. "J'ai pris un congé sabbatique pour soigner mes dernières blessures. Maintenant, j'ai recommencé à m'entraîner au pilotage et j'ai de nouveau pris énormément de plaisir. Je donnerai plus de nouvelles dès que possible, dès que j'aurai moi-même plus de clarté sur mon avenir".