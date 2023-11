Marvin Musquin (KTM) chiude la sua carriera in SX

Marvin Musquin ha annunciato i suoi piani futuri. Non parteciperà più al Campionato AMA Supercross nel 2024. Il francese ha lasciato aperta la possibilità di partecipare ancora a gare di motocross in futuro.

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Marvin Musquin ha annunciato la fine della sua carriera nel Supercross. Il francese ha lasciato aperta la questione se l'anno prossimo parteciperà ancora ai campionati nazionali statunitensi o ai WSX Playoff.

"Quello che so per certo è che non parteciperò ai Campionati USA di Supercross nel 2024", ha spiegato Musquin. "Mi sono preso un periodo di riposo per recuperare dai miei recenti infortuni. Ora ho ricominciato ad allenarmi e mi sto divertendo molto. Condividerò ulteriori notizie non appena avrò maggiore chiarezza sul mio futuro".