Marvin Musquin (KTM) termina a sua carreira no SX

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Marvin Musquin, anunciou o fim da sua carreira no Supercross. O francês deixou em aberto se ainda vai competir no US Nationals ou no WSX Playoffs no próximo ano.

"O que eu sei com certeza é que não vou competir no Campeonato Americano de Supercross em 2024", explicou Musquin. "Tirei algum tempo para recuperar das minhas lesões recentes. Agora comecei a treinar de novo e estou a gostar muito. Partilharei mais notícias assim que tiver mais clareza sobre o meu futuro."