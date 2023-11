US-Cross: La AMA rechaza a Triumph y Savatgy

Triumph entra en el mercado del motocross y ha desarrollado una prometedora moto de competición en forma de TF250-X. Está previsto que compita en el Campeonato del Mundo, así como en los campeonatos americanos de Super y Motocross en 2024. La entrada en la categoría de 450cc está prevista para un año después.

Para la serie estadounidense, ya se ha anunciado que el piloto de SMX y WSX Joey Savatgy se unirá al equipo. El objetivo del equipo de trabajo Triumph Racing es que Savatgy compita en la categoría 250SX del Campeonato AMA Supercross. El ex piloto de Kawasaki ya ha subido al podio en varias ocasiones en la clase 250SX Supercross y terminó la serie de 2016 en segundo lugar.

Sin embargo, debido a una "regla de puntos", Savatgy tuvo que subir a la clase Big Boys en 2019. Esta regla establece que los pilotos con un número mínimo de puntos deben ascender a la clase 450SX en función del número de carreras del campeonato 250SX. Poco antes de la temporada 2023, las reglas cambiaron y se abolió la "regla de los puntos". Ahora, los pilotos sólo tienen que subir a la siguiente categoría de mayor cilindrada si ganan un título.

Como resultado de este cambio, Triumph y Savatgy esperaban conseguir un puesto de salida en la categoría del cuarto de litro. Sin embargo, la AMA puso trabas a ambas partes y no levantó la prohibición a Savatgy de participar en la categoría 250SX. Tras varias peticiones, un comité votó en contra. Según la AMA, no se podían hacer excepciones arbitrarias, sino que había que establecer un límite uniforme. En este caso en perjuicio de Savatgy.

"He pedido a la AMA que reconsidere mi situación", explicó el piloto de 29 años en las redes sociales. "Como la regla de los puntos ya no se aplica, he pedido volver a la categoría de 250cc. He intentado explicar que sólo hay dos pilotos en activo afectados por esta norma. Si se levantaba la prohibición, no volvería a haber debate. Entonces me dijeron que el comité directivo había votado en contra. No entiendo cómo una norma que ya no existe puede seguir afectándome. Creo que si Mitch Payton hubiera tenido la oportunidad de utilizarme como sustituto de su equipo lesionado, la respuesta habría sido diferente".

Mitch Payton es el jefe del equipo Monster Energy Pro Circuit Kawasaki. Obviamente, Savatgy está insinuando que Triumph, como recién llegada al MX, no tiene lobby o está en desventaja.