US-Cross : l'AMA éconduit Triumph et Savatgy

Triumph se lance sur le marché du motocross et a développé à cet effet la TF250-X, une moto de compétition très prometteuse. En 2024, elle devrait participer au championnat du monde ainsi qu'au championnat américain de super et motocross. L'entrée dans la catégorie 450 devrait avoir lieu un an plus tard.

Pour les séries américaines, il a déjà été annoncé que le pilote de SMX et de WSX Joey Savatgy ferait partie de l'équipe. L'objectif de l'équipe d'usine Triumph Racing était que Savatgy prenne le départ dans la catégorie 250SX du championnat AMA Supercross. L'ancien pilote Kawasaki est déjà monté plusieurs fois sur le podium du supercross de la classe 250SX et a terminé la série 2016 à la deuxième place.

Mais en raison d'une "règle du point out", Savatgy a dû passer dans la catégorie des Big Boys en 2019. Cette règle stipule que les pilotes ayant un nombre minimum de points en fonction du nombre de courses du championnat 250SX doivent passer dans la classe 450SX. Peu avant la saison 2023, le règlement a changé et la règle du "point out" a été supprimée. Désormais, les pilotes doivent uniquement passer à la catégorie de cylindrée supérieure s'ils remportent un titre.

En raison de ce changement, Triumph et Savatgy espéraient obtenir une place de départ dans la catégorie des quatre litres. Cependant, l'AMA a mis des bâtons dans les roues des deux parties et n'a pas levé la suspension de Savatgy pour la catégorie 250SX ! Après plusieurs demandes, un comité a voté contre. Selon l'AMA, on ne pourrait pas faire d'exceptions arbitraires, mais il faudrait fixer une limite uniforme. Dans ce cas, au détriment de Savatgy.

"J'ai demandé à l'AMA de réexaminer ma situation", a expliqué le jeune homme de 29 ans sur les médias sociaux. "Comme la règle du point out ne s'applique plus, j'ai demandé à retourner dans la catégorie 250cc. J'ai essayé d'expliquer qu'il y avait à peine deux pilotes actifs concernés par cette règle. Si l'interdiction était levée, il n'y aurait plus jamais de débat. On m'a alors répondu que le comité directeur avait voté contre. Je ne comprends pas comment une règle qui n'existe plus peut encore me concerner. Je pense que si Mitch Payton avait eu la possibilité de m'utiliser pour remplacer son équipe blessée, la réponse aurait sans doute été différente".

Mitch Payton est le directeur de l'équipe Monster Energy Pro Circuit Kawasaki. Savatgy veut manifestement laisser entendre que Triumph, en tant que nouveau venu dans le MX, n'a pas de lobby ou est désavantagé.