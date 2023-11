US-Cross: l'AMA respinge Triumph e Savatgy

Triumph sta entrando nel mercato del motocross e ha sviluppato una promettente moto da competizione sotto forma di TF250-X. La moto parteciperà al Campionato del Mondo e ai Campionati Americani di Super e Motocross nel 2024. L'ingresso nella classe 450cc è previsto un anno dopo.

Per la serie statunitense, è già stato annunciato che il pilota SMX e WSX Joey Savatgy si unirà al team. L'obiettivo del team Triumph Racing works è che Savatgy gareggi nella classe 250SX del campionato AMA Supercross. L'ex pilota Kawasaki è già salito sul podio diverse volte nella classe 250SX Supercross e ha concluso la serie 2016 al secondo posto.

Tuttavia, a causa di una "regola dei punti", Savatgy è dovuto passare alla classe Big Boys nel 2019. Questa regola stabilisce che i piloti con un numero minimo di punti devono passare alla classe 450SX in base al numero di gare del campionato 250SX. Poco prima della stagione 2023, le regole sono cambiate e la "regola dei punti" è stata abolita. Ora i piloti devono passare alla classe di cilindrata successiva solo se vincono un titolo.

In seguito a questo cambiamento, Triumph e Savatgy speravano di ottenere un posto da titolare nella classe della quarto di litro. Tuttavia, l'AMA mise i bastoni tra le ruote a entrambe le parti e non revocò il bando di Savatgy dalla classe 250SX! Dopo diverse richieste, una commissione ha votato contro. Secondo l'AMA, non si potevano fare eccezioni arbitrarie, ma si doveva tracciare un limite uniforme. In questo caso a svantaggio di Savatgy.

"Ho chiesto all'AMA di riconsiderare la mia situazione", ha spiegato il 29enne sui social media. "Dato che la regola dei punti non è più valida, ho chiesto di tornare alla classe 250cc. Ho cercato di spiegare che ci sono solo due piloti attivi che sono interessati da questa regola. Se il divieto venisse abolito, non ci sarebbe più un dibattito. Mi è stato detto che il comitato direttivo aveva votato contro. Non capisco come una regola che non esiste più possa ancora riguardarmi. Penso che se Mitch Payton avesse avuto la possibilità di utilizzarmi come sostituto per la sua squadra infortunata, la risposta sarebbe stata diversa".

Mitch Payton è il capo del team Monster Energy Pro Circuit Kawasaki. Savatgy sta ovviamente insinuando che Triumph, in quanto nuovo arrivato nella MX, non ha una lobby o è in svantaggio.