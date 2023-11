US-Cross: AMA rejeita Triumph e Savatgy

A Triumph está a entrar no mercado do motocross e desenvolveu uma promissora moto de competição sob a forma da TF250-X. Está programada para competir no Campeonato do Mundo, bem como nos Campeonatos Americanos de Super e Motocross em 2024. A entrada na classe de 450cc está prevista para um ano mais tarde.

Para a série norte-americana, já foi anunciado que o piloto de SMX e WSX Joey Savatgy irá juntar-se à equipa. O objetivo da equipa de trabalho da Triumph Racing era que Savatgy competisse na classe 250SX do Campeonato AMA Supercross. O antigo piloto da Kawasaki já subiu ao pódio várias vezes na classe 250SX Supercross e terminou a série de 2016 em segundo lugar.

No entanto, devido a uma "regra de pontos", Savatgy teve que subir para a classe Big Boys em 2019. Esta regra estabelece que os pilotos com um número mínimo de pontos devem subir para a classe 450SX, dependendo do número de corridas no campeonato 250SX. Pouco antes da época de 2023, as regras foram alteradas e a "regra dos pontos" foi abolida. Agora, os pilotos só têm de passar para a classe de maior cilindrada seguinte se ganharem um título.

Como resultado desta alteração, a Triumph e Savatgy esperavam ganhar um lugar de partida na classe de quarto de litro. No entanto, a AMA colocou uma pedra no sapato de ambas as partes e não levantou a proibição de Savatgy da classe 250SX! Após vários pedidos, um comité votou contra. De acordo com a AMA, não podem ser abertas excepções arbitrárias, mas deve ser estabelecido um limite uniforme. Neste caso, em detrimento de Savatgy.

"Pedi à AMA para reconsiderar a minha situação", explicou o piloto de 29 anos nas redes sociais. "Como a regra dos pontos já não se aplica, pedi para voltar à classe 250cc. Tentei explicar que só há dois pilotos no ativo que são afectados por esta regra. Se a proibição fosse levantada, nunca mais haveria um debate. Disseram-me então que o comité de direção tinha votado contra. Não percebo como é que uma regra que já não existe me pode afetar. Penso que se Mitch Payton tivesse tido a oportunidade de me utilizar como substituto da sua equipa lesionada, a resposta teria sido diferente."

Mitch Payton é o chefe de equipa da Monster Energy Pro Circuit Kawasaki. Savatgy está obviamente a insinuar que a Triumph, como recém-chegada ao MX, não tem lobby ou está em desvantagem.