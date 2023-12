Jorge Prado (GASGAS): confermato l'impegno nel Supercross statunitense

Il campione del mondo spagnolo di motocross MXGP Jorge Prado (Red Bull GASGAS) parteciperà all'inizio della serie Supercross degli Stati Uniti in California nel nuovo anno.

Ora è definitivo: Jorge Prado correrà per il Team Red Bull GASGAS nel round di apertura della serie Supercross degli Stati Uniti. Lo spagnolo ha recentemente completato un training camp negli Stati Uniti e ha familiarizzato con alcune piste di allenamento.

Per il momento è stato confermato che il 22enne di Lugo parteciperà alle gare di Anaheim 1, San Francisco e San Diego. Per il tre volte campione del mondo Prado si realizza un sogno d'infanzia che ha espresso più volte.

Recentemente ha mostrato un grande potenziale durante le sessioni di allenamento negli Stati Uniti. Come tutti gli europei, però, dice di dover familiarizzare meglio con il washboard.

Per il Gruppo Pierer sarà doppiamente emozionante: oltre al pilota GASGAS Prado, il nuovo arrivato Chase Sexton sarà al via insieme ad Aaron Plessinger nella squadra Red Bull KTM. A loro si aggiungeranno i piloti del team ufficiale statunitense Husqvarna.

Il piano attuale è il seguente: Prado tornerà in Europa dopo l'evento di San Diego del 20 gennaio, dove si preparerà per la nuova stagione del Campionato mondiale di motocross. La stagione MXGP inizia il 10 marzo in Patagonia, Argentina. L'obiettivo del Team de Carli con Prado è quello di difendere il titolo nella classe MXGP.