Jorge Prado (GASGAS): Compromisso confirmado no Supercross dos EUA

O Campeão do Mundo de Motocross MXGP espanhol, Jorge Prado (Red Bull GASGAS), vai efetivamente disputar o início da série de Supercross dos EUA na Califórnia no novo ano.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Agora está decidido: Jorge Prado vai correr pela equipa Red Bull GASGAS na ronda de abertura da série US Supercross. O espanhol completou recentemente um campo de treinos nos EUA e familiarizou-se com algumas das pistas de treino.

Para já, está confirmado que o piloto de Lugo, de 22 anos, vai disputar as corridas de Anaheim 1, São Francisco e San Diego. Para o tricampeão do mundo Prado, isto é a realização de um sonho de infância que ele expressou várias vezes.

Recentemente, demonstrou grande potencial durante as sessões de treino nos EUA. No entanto, tal como todos os europeus, diz que precisa de se familiarizar melhor com a tábua de lavar.

Para o Grupo Pierer, o evento será duplamente emocionante: para além do piloto da GASGAS, Prado, o recém-chegado Chase Sexton estará na partida ao lado de Aaron Plessinger na equipa da Red Bull KTM. A estes juntam-se os pilotos da equipa oficial norte-americana Husqvarna.

O plano atual é o seguinte: Prado regressará à Europa após o evento em San Diego, a 20 de janeiro, onde se irá preparar para a nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross. A época de MXGP começa a 10 de março na Patagónia, Argentina. O objetivo da Team de Carli com Prado é defender o título na classe MXGP.