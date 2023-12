Eli Tomac (Yamaha) est de retour sur sa moto

Après des mois d'absence pour cause de blessure, le pilote officiel du Star Racing Yamaha Eli Tomac est remonté sur sa moto de motocross et se prépare pour le début de la saison 2024 de supercross.

L'abandon du pilote officiel du Star Racing Yamaha Eli Tomac à Denver a été l'un des événements tragiques de cette saison. Pour rappel, Tomac était en tête du championnat américain de supercross jusqu'au 15e des 17 tours, lorsque, sans crash ni collision, il s'est déchiré le tendon d'Achille lors de l'avant-dernier événement à Denver, mettant ainsi un terme à la saison.

L'accident s'est produit le 6 mai. Après plus de six mois, Tomac a enfin pu remonter sur sa moto de course afin de se préparer pour la saison de supercross qui débute en janvier.

Au cours de la saison à venir , Tomac rencontrera de nouveaux adversaires : Outre le champion de SX Chase Sexton(KTM), il affrontera l'année prochaine les deux frères Lawrence. De plus, le champion en titre de motocross MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (GASGAS), a annoncé sa participation aux premières courses de la saison de supercross américain. Cooper Webb sera le coéquipier de Tomacchez Star Racing Yamaha l'année prochaine.

La saison de supercross 2024 débutera le 6 janvier à Anaheim (Californie).