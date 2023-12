Eli Tomac (Yamaha) è tornato in sella alla moto



di Thoralf Abgarjan - Traduzione automatica da Tedesco

Yamaha

Dopo mesi di assenza per infortunio, il pilota ufficiale Star Racing Yamaha Eli Tomac è tornato in sella alla moto da cross e si sta preparando per l'inizio della stagione Supercross 2024.

