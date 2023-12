Eli Tomac (Yamaha) está de volta à mota

A retirada do piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Eli Tomac, em Denver, foi um dos acontecimentos trágicos da época. Para recordar: Tomac liderava o campeonato até à 15ª das 17 rondas do Campeonato de Supercross dos EUA quando, sem qualquer acidente ou colisão, sofreu uma rutura do tendão de Aquiles no penúltimo evento em Denver e foi forçado a terminar a época.

O acidente ocorreu a 6 de maio. Após mais de seis meses, Tomac pôde finalmente voltar à sua mota de corrida para se preparar para a temporada de Supercross que começa em janeiro.

Tomac vai enfrentar novos adversários na próxima época: Para além do campeão de SX Chase Sexton(KTM), vai competir com os dois irmãos Lawrence no próximo ano. O atual campeão de motocross MXGP Jorge Prado (GASGAS) de Espanha também anunciou a sua intenção de competir nas primeiras corridas da temporada de Supercross dos EUA. Cooper Webb será o companheiro de equipa de Tomacna Star Racing Yamaha no próximo ano.

A época de Supercross de 2024 começa a 6 de janeiro em Anaheim (Califórnia).