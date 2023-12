Voici les coéquipiers Suzuki de Ken Roczen

Le 6 janvier, le championnat de supercross2024 débutera à Anaheim (Californie). HEP Suzuki sera présent avec 3 pilotes dans la catégorie 450 et 4 pilotes 250. Le fer de lance de l'équipe 450 sera à nouveau Ken Roczen. Après avoir terminé troisième au championnat américain de supercross, l'Allemand a terminé deuxième au classement général de la série SMX (super-motocross), a été sacré champion du monde de supercross FIM et a remporté le classement individuel du Motocross des Nations à Ernée. "Je suis heureux de continuer à courir pour l'équipe Progressive Insurance ECSTAR Suzuki. Nous avons établi de bonnes bases et je suis impatient de continuer à essayer de faire monter notre Suzuki sur le podium. L'équipe et moi, nous sommes très motivés", a déclaré l'Allemand.

Les coéquipiers deRoczen dans la catégorie 450 seront à nouveau Kyle Chisholm et Shane McElrath. Chisholm s'est déjà fait un nom cette année en tant que pilote d'essai et de développement. "Ce sera ma deuxième année avec l'équipe et je suis ravi de tous les progrès que nous avons réalisés avec la RM-Z450 et l'équipe dans son ensemble. Tout le monde a travaillé ensemble de manière formidable. Nous voulons construire sur ces bases et faire encore mieux en 2024" a déclaré Chisholm.

Le double vice-champion de la série 250 West, Shane McElrath, sera le troisième pilote de l'équipe. "Je suis heureux de pouvoir à nouveau courir pour l'équipe pour toute la saison 2024. C'est vraiment une super équipe avec beaucoup d'expérience", a déclaré McElrath.

Dans la catégorie 250, Suzuki présente l'équipe 'Toyota Redlands BARX Suzuki'. Le champion français MX2 Elite de l'année 2020, Anthony Bourdon, a été engagé comme pilote et souhaite poursuivre sa carrière SX aux États-Unis. Les pilotes Derek Drake, Max Miller et Preston Boespflug prendront le départ aux côtés du Français.

Larry Brooks continuera à tirer les ficelles en tant que manager de l'équipe HEP Suzuki. Brooks s'attend à ce que les deux équipes continuent à obtenir de bons résultats. "Nous sommes impatients d'entamer la prochaine saison et motivés pour une nouvelle année de succès ! Nous avons travaillé dur pendant la saison morte afin d'être prêts pour la course à Anaheim 1. C'est formidable que Ken, Kyle et Shane entament une nouvelle saison pour nous. Nous avons fait de grands progrès cette année et nous voulons continuer à construire sur cette base en 2024".