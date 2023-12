Questi sono i compagni di squadra Suzuki di Ken Roczen

I Campionati Supercross2024 iniziano il 6 gennaio ad Anaheim (California). HEP Suzuki parteciperà con 3 piloti nella classe 450 e 4 piloti nella 250. La punta di diamante del team 450 sarà ancora una volta Ken Roczen. La punta di diamante della squadra 450 sarà ancora una volta Ken Roczen. Dopo aver conquistato la terza posizione nel campionato statunitense di Supercross, il tedesco ha concluso la serie SMX (Super Motocross) al secondo posto assoluto, è diventato Campione del Mondo FIM Supercrosse ha vinto la classifica individuale del Motocross delle Nazioni a Ernée. "Non vedo l'ora di continuare a gareggiare per il Team Progressive Insurance ECSTAR Suzuki. Abbiamo costruito una buona base e non vedo l'ora di continuare a cercare di portare la nostra Suzuki sul podio. Io e la squadra siamo molto motivati", ha dichiarato il tedesco.

I compagni di squadradi Roczen nella classe 450 saranno ancora una volta Kyle Chisholm e Shane McElrath. Chisholm si è già fatto un nome quest'anno come pilota di prova e di sviluppo. "Questo sarà il mio secondo anno con la squadra e sono soddisfatto di tutti i progressi che abbiamo fatto con la RM-Z450 e con la squadra nel suo complesso. Tutti hanno lavorato bene insieme. Vogliamo costruire su questa base e migliorare ancora nel 2024", ha spiegato Chisholm.

Il due volte secondo classificato nella 250 West Series, Shane McElrath, inizierà la gara come terzo pilota del team. "Sono felice di poter gareggiare di nuovo per la squadra per tutta la stagione 2024. È una squadra davvero fantastica, con molta esperienza", ha spiegato McElrath.

Nella classe 250, Suzuki presenta il team 'Toyota Redlands BARX Suzuki'. Il campione francese MX2 Elite del 2020, Anthony Bourdon, che vuole continuare la sua carriera in SX negli USA, è stato ingaggiato come pilota. Il francese sarà affiancato dai piloti Derek Drake, Max Miller e Preston Boespflug.

Larry Brooks continuerà a guidare il team manager di HEP Suzuki. Brooks si aspetta che entrambi i team continuino a ottenere ottimi risultati. "Siamo entusiasti della prossima stagione e motivati per un altro anno di successi ! Abbiamo lavorato duramente nella off-season per essere pronti a gareggiare ad Anaheim 1. È fantastico avere con noi Ken e il team Suzuki. È fantastico avere Ken, Kyle e Shane che iniziano un'altra stagione per noi. Abbiamo fatto grandi progressi quest'anno e vogliamo continuare su questa strada nel 2024".