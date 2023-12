Estes são os companheiros de equipa de Ken Roczen na Suzuki

O Campeonato de Supercrossde 2024 começa a 6 de janeiro em Anaheim (Califórnia) e a HEP Suzuki vai competir com 3 pilotos na classe 450 e 4 pilotos na 250. O ponta de lança da equipa de 450 será, mais uma vez, Ken Roczen. Depois do P3 no Campeonato de Supercross dos EUA, o alemão terminou a série SMX (Super Motocross) em segundo lugar na geral, tornou-se Campeão do Mundo de Supercross da FIM e venceu a classificação individual do Motocross das Nações em Ernée. "Estou ansioso por continuar a competir pela Equipa Progressive Insurance ECSTAR Suzuki. Construímos uma boa base e mal posso esperar para continuar a tentar colocar a nossa Suzuki no pódio. A equipa e eu estamos muito motivados," disse o alemão.

Os companheiros de equipade Roczen na classe 450 serão mais uma vez Kyle Chisholm e Shane McElrath. Chisholm já se afirmou este ano como piloto de testes e desenvolvimento. "Este será o meu segundo ano com a equipa e estou satisfeito com todos os progressos que fizemos com a RM-Z450 e com a equipa como um todo. Toda a gente tem trabalhado muito bem em conjunto. Queremos continuar assim e melhorar ainda mais em 2024", explicou Chisholm.

Shane McElrath, duas vezes vice-campeão da 250 West Series, vai começar a corrida como terceiro piloto da equipa. "Estou muito contente por poder voltar a competir pela equipa durante toda a época de 2024. É uma equipa muito boa com muita experiência", explicou McElrath.

Na classe 250cc, a Suzuki apresenta a equipa 'Toyota Redlands BARX Suzuki'. O campeão francês de MX2 Elite de 2020, Anthony Bourdon, que quer continuar sua carreira de SX nos EUA, foi contratado como piloto. O francês será acompanhado pelos pilotos Derek Drake, Max Miller e Preston Boespflug.

Larry Brooks vai continuar a puxar os cordelinhos como chefe de equipa da HEP Suzuki. Brooks espera resultados fortes e contínuos de ambas as equipas. "Estamos entusiasmados com a próxima época e motivados para mais um ano de sucesso ! Temos trabalhado arduamente durante a época baixa para nos certificarmos de que estamos prontos para correr em Anaheim 1. É ótimo ter o Ken, o Kyle e o Shane a começar outra época para nós. Fizemos grandes progressos este ano e queremos continuar assim em 2024."