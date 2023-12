Triumph: debut en EE.UU. en la costa este en febrero

Después de que Joey Savatgy no recibiera el permiso de la AMA para competir en los Campeonatos de la Costa Oeste de EE.UU., el equipo de trabajo participará en los Campeonatos de EE.UU. el 3 de febrero con Jalek Swoll y Evan Ferry en la Costa Este.

La temporada estadounidense de Supercross comienza en Anaheim (California) el 6 de enero de 2024. Triumph quería inscribir a Joey Savatgy en el Campeonato de la Costa Oeste de EE.UU. que comienza en Anaheim, pero Savatgy no estaba autorizado por la AMA para competir en esta categoría. Savatgy tendría que subir a la categoría de 450 debido a una norma anterior de " exclusión por puntos ", pero Triumph sólo tiene la TF 250-X de 250cc en la parrilla de la próxima temporada. El equipo de fábrica de Triumph cambió el plan y sólo competirá en la costa este con Swoll y Ferry. Savatgy participará en los Nacionales de EE.UU. en la categoría de 250cc en mayo.

Los Campeonatos de la Costa Este comienzan el 3 de febrero en Detroit. El equipo oficial Triumph debutará allí con Jalek Swoll y Evan Ferry.

Swoll, de 23 años, terminó la temporada 2021 en 5ª posición y subió al podio en 2023. Evan Ferry es un prometedor talento procedente de los campeonatos amateurs de Estados Unidos. Ferry, de 19 años, triunfó en el Supercross Futures y se hizo con el título en Loretta Lynn en 2020.

El ex campeón de motocross Mike Brown actúa como entrenador de los pilotos de fábrica de Triumph. Swoll y Ferry se mostraron positivos sobre su nueva herramienta de trabajo: "Estoy muy emocionado de formar parte de Triumph Racing ", explicó Swoll. "Este es un nuevo capítulo en mi carrera deportiva con un gran equipo. Hemos trabajado mucho. Mis primeras impresiones de la moto han sido positivas. Me siento muy cómodo con ella. Hemos trabajado duro con Mike Brown y he ido a por todas. Mi objetivo para la próxima temporada es acabar en el podio".

El Team Manager de Triumph Racing, Bobby Hewitt, ve a Triumph en un momento decisivo: "Es un momento histórico para Triumph Motorcycles y para mí es un gran honor formar parte de este programa. Estoy contento con nuestra alineación de pilotos. Ya he trabajado antes con Jalek, Evan y Joey. Eso ha sido muy útil para cumplir nuestro programa. Con nuestros tres pilotos, tenemos una sólida alineación inicial para la primera temporada en AMA Supercross y Pro Motocross".

Savatgy competirá en los Nacionales de EE.UU. a partir del 25 de mayo. Cuenta con siete victorias y 14 podios en la categoría de 250cc. "Por fin podré volver a salir con equipo de fábrica", explicó Savatgy. "Quiero demostrarme a mí mismo que todavía puedo aspirar al título. Como es una moto completamente nueva, esperaba que me llevara algún tiempo acostumbrarme a ella. Pero el proceso ha sido más rápido y fácil de lo esperado. La moto se siente bien y cómoda. Incluso la moto estándar es una buena base para la competición y estoy deseando empezar este nuevo capítulo en mi carrera."