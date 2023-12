Triumph : débuts américains en février seulement sur la côte est

Le 6 janvier 2024, la saison de supercross américaine débutera à Anaheim (Californie). Triumph souhaitait que Joey Savatgy participe au championnat américain de la côte ouest qui débute à Anaheim, mais Savatgy n'a pas été autorisé à participer à cette catégorie par l'AMA. Savatgy devrait passer dans la catégorie 450 en raison d'une règle de 'point out' qui s'appliquait auparavant, mais Triumph n'alignera que la 250 TF 250-X la saison prochaine. L'équipe d'usine Triumph a changé de plan et ne participera qu'à la côte est avec Swoll et Ferry. Savatgy fera son entrée dans le championnat national américain de 250cc en mai.

Le championnat de la côte Est débutera le 3 février à Detroit. C'est là que l'équipe d'usine Triumph fera ses débuts avec Jalek Swoll et Evan Ferry.

Swoll, 23 ans, a terminé la saison 2021 à la cinquième place et est monté sur le podium en 2023. Evan Ferry est un talent émergent du championnat amateur américain. Âgé de 19 ans, Ferry s'est illustré dans les Supercross Futures et a remporté le titre à Loretta Lynn en 2020.

L'ancien champion de motocross Mike Brown agit en tant qu'entraîneur des pilotes d'usine Triumph. Swoll et Ferry ont exprimé des commentaires positifs sur leur nouvel outil de travail : "Je suis très heureux de faire partie du Triumph Racing ", a déclaré Swoll. "C'est un nouveau chapitre de ma carrière de coureur avec une équipe formidable. Nous avons fait beaucoup de travail. Mes premières impressions sur la moto sont positives. Je me sens vraiment à l'aise avec. Nous avons travaillé dur avec Mike Brown et je me suis donné à fond. Mon objectif pour la saison à venir est de monter sur le podium".

Le manager de l'équipe Triumph Racing, Bobby Hewitt, considère que Triumph est à un tournant : "C'est un moment historique pour Triumph Motorcycles et c'est un grand honneur pour moi de faire partie de ce programme. Je suis satisfait de notre composition de pilotes. J'ai déjà travaillé avec Jalek, Evan et Joey par le passé. Cela nous a été très utile pour respecter notre calendrier. Avec nos trois pilotes, nous avons une solide formation de départ pour notre première saison en AMA Supercross et Pro Motocross".

Savatgy participera aux US Nationals qui débuteront le 25 mai. Il a remporté sept victoires générales et 14 podiums dans la catégorie 250. "Je vais enfin pouvoir repartir avec du matériel d'usine", a déclaré Savatgy. "Je veux me prouver à moi-même que je peux toujours être un prétendant au titre. Comme il s'agit d'une toute nouvelle moto, je m'attendais à ce qu'il me faille un certain temps pour m'y habituer. Mais ce processus a été plus rapide et plus facile que prévu. La moto est agréable et confortable. La moto standard est déjà une bonne base pour la compétition et je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière".