Triumph: debutto negli Stati Uniti sulla costa orientale a febbraio

Dopo che Joey Savatgy non ha ricevuto l'autorizzazione dall'AMA per partecipare ai campionati statunitensi della costa occidentale, il team works parteciperà ai campionati statunitensi il 3 febbraio con Jalek Swoll e Evan Ferry sulla costa orientale.

La stagione del Supercross statunitense inizia ad Anaheim (California) il 6 gennaio 2024. Triumph voleva iscrivere Joey Savatgy al campionato statunitense della costa occidentale che inizia ad Anaheim, ma Savatgy non è stato autorizzato dall'AMA a gareggiare in questa classe. Savatgy sarebbe dovuto passare alla classe 450 a causa di una precedente regola "point out", ma Triumph ha solo la TF 250-X da 250 cc sulla griglia di partenza della prossima stagione. Il team Triumph ha cambiato il piano e gareggerà solo sulla costa orientale con Swoll e Ferry. Savatgy parteciperà agli US Nationals nella classe 250cc a maggio.

I campionati della costa orientale inizieranno il 3 febbraio a Detroit. Il team Triumph debutterà con Jalek Swoll ed Evan Ferry.

Il 23enne Swoll ha concluso la stagione 2021 al 5° posto ed è salito sul podio nel 2023. Evan Ferry è un talento emergente proveniente dai campionati amatoriali statunitensi. Il 19enne Ferry ha avuto successo nel Supercross Futures e ha conquistato il titolo a Loretta Lynn nel 2020.

L'ex campione di motocross Mike Brown è l'allenatore dei piloti Triumph. Swoll e Ferry si sono detti entusiasti del loro nuovo strumento di lavoro: "Sono davvero entusiasta di far parte del Triumph Racing ", ha spiegato Swoll. "Si tratta di un nuovo capitolo della mia carriera agonistica, con una grande squadra. Abbiamo lavorato molto. Le mie prime impressioni sulla moto sono state positive. Mi sento davvero a mio agio. Abbiamo lavorato duramente con Mike Brown e io ho dato il massimo. Il mio obiettivo per la prossima stagione è finire sul podio".

Bobby Hewitt, Team Manager di Triumph Racing, vede Triumph in un momento di svolta: "È un momento storico per Triumph Motorcycles e per me è un grande onore far parte di questo programma. Sono soddisfatto della nostra formazione di piloti. Ho già lavorato con Jalek, Evan e Joey. È stato molto utile per rispettare il nostro programma. Con i nostri tre piloti, abbiamo una solida formazione di partenza per la prima stagione nell'AMA Supercross e nel Pro Motocross".

Savatgy parteciperà ai campionati nazionali statunitensi che inizieranno il 25 maggio. Nella classe 250 ha ottenuto sette vittorie e 14 podi. "Finalmente potrò tornare a correre con un mezzo ufficiale", ha spiegato Savatgy. "Voglio dimostrare a me stesso che posso ancora lottare per il titolo. Essendo una moto completamente nuova, mi aspettavo che ci volesse un po' di tempo per abituarmi. Ma il processo è stato più rapido e semplice del previsto. La moto è buona e confortevole. Anche la moto standard è una buona base per le competizioni e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera".