Triumph: estreia nos EUA na costa leste em fevereiro

Depois de Joey Savatgy não ter recebido autorização da AMA para competir no Campeonato da Costa Oeste dos EUA, a equipa de trabalho vai participar no Campeonato dos EUA a 3 de fevereiro com Jalek Swoll e Evan Ferry na Costa Leste.

A temporada de Supercross dos EUA começa em Anaheim (Califórnia) a 6 de janeiro de 2024. A Triumph queria inscrever Joey Savatgy no Campeonato da Costa Oeste dos EUA que começa em Anaheim, mas Savatgy não estava autorizado pela AMA a competir nesta classe. Savatgy teria de subir para a classe 450 devido a uma regra anterior de "point out", mas a Triumph só tem a TF 250-X de 250cc na grelha da próxima época. A equipa de fábrica da Triumph alterou o plano e vai competir apenas na costa leste com Swoll e Ferry. Savatgy vai participar no US Nationals na classe de 250cc em maio.

O Campeonato da Costa Leste começa a 3 de fevereiro em Detroit. A equipa de fábrica da Triumph vai fazer a sua estreia com Jalek Swoll e Evan Ferry.

Swoll, de 23 anos, terminou a temporada de 2021 em 5º lugar e subiu ao pódio em 2023. Evan Ferry é um talento em ascensão dos campeonatos amadores dos EUA. Ferry, de 19 anos, teve sucesso no Supercross Futures e conquistou o título em Loretta Lynn em 2020.

O antigo campeão de motocross Mike Brown actua como treinador dos pilotos da fábrica Triumph. Swoll e Ferry mostraram-se positivos em relação à sua nova ferramenta de trabalho: "Estou muito entusiasmado por fazer parte da Triumph Racing ", explicou Swoll. "Este é um novo capítulo na minha carreira de piloto com uma grande equipa. Fizemos muito trabalho. As minhas primeiras impressões da mota foram positivas. Sinto-me muito confortável com ela. Trabalhámos arduamente com Mike Brown e eu dei o meu melhor. O meu objetivo para a próxima época é terminar no pódio."

O Diretor de Equipa da Triumph Racing, Bobby Hewitt, vê a Triumph num ponto de viragem: "É um momento histórico para a Triumph Motorcycles e para mim é uma grande honra fazer parte deste programa. Estou satisfeito com o nosso alinhamento de pilotos. Já trabalhei com o Jalek, o Evan e o Joey antes. Isso foi muito útil para cumprir o nosso calendário. Com os nossos três pilotos, temos um sólido alinhamento inicial para a primeira época no AMA Supercross e Pro Motocross."

Savatgy vai competir no US Nationals a partir de 25 de maio. Ele tem sete vitórias no geral e 14 pódios na classe 250. "Finalmente vou poder voltar a andar com equipamento de fábrica", explicou Savatgy. "Quero provar a mim próprio que ainda posso ser um candidato ao título. Como é uma moto completamente nova, estava à espera que demorasse algum tempo a habituar-me a ela. Mas este processo foi mais rápido e fácil do que esperava. A bicicleta é boa e confortável. Mesmo a moto standard é uma boa base para a competição e estou ansioso por começar este novo capítulo da minha carreira."