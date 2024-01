Aperçu et horaire : Supercross Anaheim-1

Pendant les travaux de montage au Angel Stadium d 'Anaheim, le circuit a dû être recouvert en raison de quelques averses. Les prévisions météorologiques pour samedi prochain prévoient des températures allant jusqu'à 17 degrés Celsius en Californie, avec des nuages et de fortes rafales de vent. Le tracé du circuit est à nouveau très exigeant et comprend également une section de sable.

Chase Sexton, qui a quitté le HRC pour rejoindre Red Bull KTM à la fin de la saison 2023, s'alignera cette saison avec le numéro 1 du champion en titre. Son plus grand challenger sera sans doute Jett Lawrence, qui, après avoir affiché une forme éblouissante en 2023, participait encore l'année dernière au championnat 250 de la côte ouest, qu'il a d'ailleurs remporté. Pour le pilote Star Racing Yamaha Eli Tomac, la course d'Anaheim sera la première depuis sa rupture du tendon d'Achille à Denver. Cooper Webb sera de retour sur Yamaha cette saison, Dylan Ferrandis est passé de Yamaha à Honda. Nous attendons également avec impatience l'apparition du champion du monde de motocross en titre Jorge Prado et les débuts en 450 de Hunter Lawrence. Bien entendu, les fans allemands ne sont pas les seuls à se réjouir de la première apparition de Ken Roczen(HEP Suzuki) cette année.

Dans la catégorie 250, certains pilotes ont également changé de couleur et d'équipe. Le Japonais Jo Shimoda est passé de Kawasaki à HRC, tandis que Maximus Vohland prendra le départ cette année pour Kawasaki. Levi Kitchen est passé de Yamaha à Kawasaki. Le pilote d'usine Star Racing Yamaha Jordon Smith et le pilote d'usine Husqvarna Jordon Smith auront leur mot à dire dans la lutte pour le championnat sur la côte ouest. Mais : toute théorie est grise, la décision se fera sur le terrain, plus précisément aux premières heures du dimanche dans l'infield de l'Angel Stadium d 'Anaheim.

Les 17 manches de la série de supercross et de motocross AMA seront retransmises en live streaming payant. En Allemagne, le pass vidéo coûte 159,99 US$, taxes comprises. Taxes et frais inclus, il faudra débourser environ 190 € pour le pass saison*).

Il est ainsi possible de suivre les courses :

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)

Horaire Supercross Anaheim-1

Samedi 6 janvier 2024



19:00 - Entraînement libre

20:05 - Entraînement de qualification 250

20:50 - Entraînement de qualification 250

Dimanche 7 janvier 2024

Essais préliminaires

02:05 - 250SX Préliminaire 1

02:19 - 250SX Préliminaire 2

02:33 - 450SX pré-série 1

02:47 - 450SX pré-série 2

Qualificateurs de la dernière chance :

03:21 - 250SX Qualifier la dernière chance

03:32 - 450SX Qualifier la dernière chance

Finales:

03:50 - 250SX Main Event (15 Minutes + 1 tour)

04:28 - 450SX Main Event (20 Minutes + 1 tour)

*) Données en HEC sans garantie