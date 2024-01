Anteprima e programma: Supercross Anaheim-1

I Campionati statunitensi di Supercross 2024 prendono il via questo fine settimana ad Anaheim (California), con la partecipazione del campione del mondo di motocross in carica, lo spagnolo Jorge Prado (GASGAS).

Durante i lavori di allestimento all'Angel Stadium di Anaheim, la pista ha dovuto essere coperta a causa di alcuni rovesci di pioggia. Le previsioni meteo per il prossimo sabato in California prevedono temperature fino a 17 gradi, con nuvole e forti raffiche di vento. Il tracciato è ancora una volta molto impegnativo e comprende una sezione di sabbia.

Chase Sexton, passato da HRC a Red Bull KTM alla fine della stagione 2023, si schiererà con il numero 1 del campione in carica in questa stagione. Dopo la sua forma impressionante nel 2023, il suo più grande sfidante sarà probabilmente Jett Lawrence, che ha gareggiato e vinto il Campionato della Costa Ovest 250cc lo scorso anno. Per il pilota Star Racing Yamaha Eli Tomac, la gara di Anaheim sarà la prima dopo la rottura del tendine d'Achille a Denver. Cooper Webb tornerà in sella alla Yamaha questa stagione, mentre Dylan Ferrandis è passato dalla Yamaha alla Honda. Si attende anche l'apparizione del campione del mondo di motocross in carica Jorge Prado e il debutto nella 450cc di Hunter Lawrence. Naturalmente, non sono solo i fan tedeschi ad attendere con ansia la prima apparizione di Ken Roczen(HEP Suzuki) quest'anno.

Anche alcuni piloti della classe 250cc hanno cambiato colore e squadra. Il giapponese Jo Shimoda è passato dalla Kawasaki alla HRC, mentre Maximus Vohland gareggerà quest'anno per la Kawasaki. Levi Kitchen è passato dalla Yamaha alla Kawasaki. Il pilota ufficiale Star Racing Yamaha Jordon Smith e il pilota ufficiale Husqvarna Jordon Smith vorranno dire la loro nella lotta per il campionato sulla costa occidentale. Ma: tutta la teoria è grigia, la decisione sarà presa in pista, più precisamente nelle prime ore di domenica mattina nell'infield dell'Angel Stadium di Anaheim.

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross e Motocross saranno trasmessi in livestream a pagamento. Il pass video costa 159,99 dollari in Germania, tasse incluse. Il pass stagionale costa circa 190 euro*, tasse e spese incluse.)

Ecco come si possono seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)

Programma Supercross Anaheim-1

Sabato 6 gennaio 2024



19:00 - Prove libere

20:05 - Prove di qualificazione 250

20:50 - Prove di qualificazione 250

Domenica, 7 gennaio 2024

Manches preliminari

02:05 - Manche di qualificazione 250SX 1

02:19 - 250SX manche 2

02:33 - manche 1 450SX

02:47 - 450SX manche 2

Ultima possibilità di qualificazione:

03:21 - 250SX Ultima possibilità di qualificazione

03:32 - Qualificazione ultima chance 450SX

Finali:

03:50 - Gara principale 250SX (15 minuti + 1 giro)

04:28 - 450SX Main Event (20 minuti + 1 giro)

*) Dati in CET senza garanzia