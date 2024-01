Previsão e programação: Supercross Anaheim-1

O Campeonato dos EUA de Supercross de 2024 arranca este fim de semana em Anaheim (Califórnia), com a participação do atual campeão do mundo de motocross, o espanhol Jorge Prado (GASGAS).

Durante os trabalhos de montagem no Angel Stadium em Anaheim, a pista teve de ser coberta devido a alguns aguaceiros. A previsão do tempo para o próximo sábado na Califórnia prevê temperaturas até 17 graus Celsius com nuvens e fortes rajadas de vento. O traçado da pista é novamente muito exigente e inclui uma secção de areia.

Chase Sexton, que mudou da HRC para a Red Bull KTM no final da época de 2023, vai alinhar com o número 1 do atual campeão esta época. Depois da sua impressionante forma em 2023, o seu maior adversário será provavelmente Jett Lawrence, que competiu e venceu o Campeonato da Costa Oeste de 250cc no ano passado. Para o piloto da Star Racing Yamaha, Eli Tomac, a corrida em Anaheim será a sua primeira desde que rasgou o tendão de Aquiles em Denver. Cooper Webb estará de volta à Yamaha nesta temporada, enquanto Dylan Ferrandis mudou da Yamaha para a Honda. Podemos também contar com a presença do atual campeão do mundo de motocross Jorge Prado e com a estreia de Hunter Lawrence nas 450cc. Claro que não são apenas os fãs alemães que estão ansiosos pela primeira aparição de Ken Roczen(HEP Suzuki) este ano.

Alguns pilotos da classe de 250cc também mudaram de cor e de equipa. Jo Shimoda, do Japão, mudou da Kawasaki para a HRC, enquanto Maximus Vohland vai competir pela Kawasaki este ano. Levi Kitchen mudou da Yamaha para a Kawasaki. O piloto da Star Racing Yamaha, Jordon Smith, e o piloto da Husqvarna, Jordon Smith, vão querer ter uma palavra a dizer na luta pelo campeonato na Costa Oeste. Mas: Toda a teoria é cinzenta, a decisão será tomada na pista, mais precisamente nas primeiras horas da manhã de Domingo no campo de jogos do Angel Stadium em Anaheim.

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross e Motocross serão transmitidas através de um livestream pago. O passe de vídeo custa 159,99 dólares na Alemanha, incluindo impostos. Incluindo impostos e taxas, o passe de época custa cerca de 190 euros*).

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)

Calendário Supercross Anaheim-1

Sábado, 6 de janeiro de 2024



19:00 - Treinos livres

20:05 - Treino de qualificação 250

20:50 - Treino de qualificação 250

Domingo, 7 de janeiro de 2024

Eliminatórias

02:05 - Eliminação 1 da qualificação 250SX

02:19 - Eliminatória 2 das 250SX

02:33 - 450SX eliminatória 1

02:47 - 450SX eliminatória 2

Qualificatória de última chance:

03:21 - Qualificatória de última chance da 250SX

03:32 - Qualificatória da última chance da 450SX

Finais:

03:50 - Evento Principal 250SX (15 minutos + 1 volta)

04:28 - Evento Principal 450SX (20 minutos + 1 volta)

*) Dados em CET sem garantia